https://news.day.az/politics/1545854.html Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии открытия 146-й ассамблеи Межпарламентского Союза - ФОТО
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии открытия 146-й ассамблеи Межпарламентского Союза - ФОТО
11-го марта в столице Королевства Бахрейн Манаме состоялось торжественное открытие 146-й ассамблеи Межпарламентского Союза, в котором приняла участие и азербайджанская парламентская делегация, руководимая спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.
Гафарова выступит на ассамблее.
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