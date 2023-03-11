Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии открытия 146-й ассамблеи Межпарламентского Союза

11-го марта в столице Королевства Бахрейн Манаме состоялось торжественное открытие 146-й ассамблеи Межпарламентского Союза, в котором приняла участие и азербайджанская парламентская делегация, руководимая спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Гафарова выступит на ассамблее.