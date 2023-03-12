https://news.day.az/politics/1545889.html Гейдар Алиев был выдающимся политическим деятелем глобального уровня - Президент Албании
Гейдар Алиев был выдающимся политическим деятелем глобального уровня - Президент Албании
Гейдар Алиев был выдающимся политическим деятелем глобального уровня.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал Президент Албании Байрам Бегай, выступая на мероприятии на тему "Гейдар Алиев - 100: жизнь и наследие".
Он отметил, что есть лидеры, которые становятся выдающимися личностями для своей страны, народа, региона.
"Однако Гейдар Алиев был выдающейся личностью на мировом уровне. Гейдар Алиев занимал особое место среди мировых политических лидеров", - сказал Президент Албании.
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