Гейдар Алиев был выдающимся политическим деятелем глобального уровня

Гейдар Алиев был выдающимся политическим деятелем глобального уровня.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал Президент Албании Байрам Бегай, выступая на мероприятии на тему "Гейдар Алиев - 100: жизнь и наследие".

Он отметил, что есть лидеры, которые становятся выдающимися личностями для своей страны, народа, региона.

"Однако Гейдар Алиев был выдающейся личностью на мировом уровне. Гейдар Алиев занимал особое место среди мировых политических лидеров", - сказал Президент Албании.