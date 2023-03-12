Гейдар Алиев был выдающимся политическим деятелем глобального уровня.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал Президент Албании Байрам Бегай, выступая на мероприятии на тему "Гейдар Алиев - 100: жизнь и наследие".

Он отметил, что есть лидеры, которые становятся выдающимися личностями для своей страны, народа, региона.

"Однако Гейдар Алиев был выдающейся личностью на мировом уровне. Гейдар Алиев занимал особое место среди мировых политических лидеров", - сказал Президент Албании.