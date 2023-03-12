Гейдар Алиев своей политической мудростью вывел Азербайджан на мировую арену.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал экс-президент Болгарии Петр Стоянов, выступая на мероприятии на тему "Гейдар Алиев - 100: жизнь и наследие".

"У Гейдара Алиева были представления о будущем и богатый опыт. Своей политической мудростью Гейдар Алиев вывел Азербайджан на мировую арену. Он спас Азербайджан от трудностей и опасностей, с которыми страна столкнулась во время конфликта. В настоящее время отношения между Болгарией и Азербайджаном находятся на высоком уровне, и Гейдар Алиев сыграл свою роль в укреплении этих отношений", - добавил он.