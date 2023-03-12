Высоко ценю вклад Гейдара Алиева в экономическое развитие и стабильность на Кавказе

Высоко ценю вклад Гейдара Алиева в расширение сотрудничества, развитие региональных отношений, экономическое развитие и стабильность на Кавказе.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил бывший министр иностранных дел Египта, бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса в ходе мероприятия на тему "Гейдар Алиев - 100: жизнь и наследие".

"Я был впечатлен знаниями и опытом Гейдара Алиева, его аналитической способностью, его глубоким пониманием того, что происходило в африканском и ближневосточном регионах. Я уверен в успешном будущем и развитии Азербайджана", - добавил он.