https://news.day.az/politics/1545900.html Высоко ценю вклад Гейдара Алиева в экономическое развитие и стабильность на Кавказе - Амр Муса
Высоко ценю вклад Гейдара Алиева в экономическое развитие и стабильность на Кавказе - Амр Муса
Высоко ценю вклад Гейдара Алиева в расширение сотрудничества, развитие региональных отношений, экономическое развитие и стабильность на Кавказе.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил бывший министр иностранных дел Египта, бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса в ходе мероприятия на тему "Гейдар Алиев - 100: жизнь и наследие".
"Я был впечатлен знаниями и опытом Гейдара Алиева, его аналитической способностью, его глубоким пониманием того, что происходило в африканском и ближневосточном регионах. Я уверен в успешном будущем и развитии Азербайджана", - добавил он.
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