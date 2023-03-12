Международный центр Низами Гянджеви подготовил видеоролик, посвященный 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева

Международный центр Низами Гянджеви подготовил видеоролик, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Day.Az представляет вниманию читателей данный видеоролик: