https://news.day.az/politics/1545907.html Международный центр Низами Гянджеви подготовил видеоролик, посвященный 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева - ВИДЕО
Международный центр Низами Гянджеви подготовил видеоролик, посвященный 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева - ВИДЕО
Международный центр Низами Гянджеви подготовил видеоролик, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Day.Az представляет вниманию читателей данный видеоролик:
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