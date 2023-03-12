Гейдар Алиев внес большой вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Китаем

Общенациональный лидер Гейдар Алиев является большим другом Китайского народа и он внес важный вклад в развитие двусторонних отношений.

Об этом, как передает в воскресенье Day.Az, сказал специальный представитель Китая по вопросам Европы Ву Хонгбо в рамках конференции "Гейдар Алиев - 100 лет: жизнь и наследие", организованной Международным центром Низами Гянджеви.

Хонгбо отметил роль Гейдара Алиева в установлении дружеских отношений между двумя странами, и также высоко оценил его вклад в развитие торговых отношений между странами.

Специальный представитель Китая заявил, что одним из важнейших результатов работы Гейдара Алиева является улучшения уровня жизни населения Азербайджана.

В данном контексте Хонгбо отметил, что обещнациональный лидер умел предвосхитить события, и это являлось одним из элементов его формулы управления страной.

"Гейдар Алиев создал формулу управления страной, основанную на взгляде в будущее. Он провел важную работу, результатом которой стало подписание Контракта века",- резюмировал Хонгбо.