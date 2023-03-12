https://news.day.az/politics/1545964.html Доставившая гумпомощь в Турцию очередная автоколонна МЧС возвращается в Баку - ФОТО - ВИДЕО
Доставившая гумпомощь в Турцию очередная автоколонна МЧС возвращается в Баку - ФОТО - ВИДЕО
В Баку возвращается вторая колонна транспортных средств специального назначения Министерства по чрезвычайным ситуациям, доставившая в Турцию гуманитарную помощь по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках мер по устранению последствий сильного землетрясения, произошедшего в братской стране.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.
Автоколонна из 7 машин выехала из Кахраманмараша сегодня утром.
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