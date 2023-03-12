Доставившая гумпомощь в Турцию очередная автоколонна МЧС возвращается в Баку

В Баку возвращается вторая колонна транспортных средств специального назначения Министерства по чрезвычайным ситуациям, доставившая в Турцию гуманитарную помощь по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках мер по устранению последствий сильного землетрясения, произошедшего в братской стране.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

Автоколонна из 7 машин выехала из Кахраманмараша сегодня утром.