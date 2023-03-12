Участники Х Глобального Бакинского форума посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева

12 марта участники Х Глобального Бакинского форума, прибыв на Аллею почетного захоронения, почтили память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, участники форума возложили цветы к могиле великого лидера.

Затем участники форума посетили могилу известного ученого-офтальмолога Зарифы Алиевой, где также возложили цветы.