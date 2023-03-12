https://news.day.az/politics/1545972.html Участники Х Глобального Бакинского форума посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Участники Х Глобального Бакинского форума посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
12 марта участники Х Глобального Бакинского форума, прибыв на Аллею почетного захоронения, почтили память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, участники форума возложили цветы к могиле великого лидера.
Затем участники форума посетили могилу известного ученого-офтальмолога Зарифы Алиевой, где также возложили цветы.
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