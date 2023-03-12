https://news.day.az/politics/1545982.html Французский сенатор Натали Гуле сравнила чистоту бакинских и парижских улиц - ФОТО
Французский сенатор Натали Гуле сравнила чистоту бакинских и парижских улиц - ФОТО
Французский сенатор Натали Гуле поделилась кадрами парижских улиц, сравнивая их с бакинскими.
Как передает Day.Az со ссылкой на ее публикацию в Twitter, сенатор отметила чистоту и ухоженность улиц в Баку, чего, глядя на кадры, нельзя сказать о французской столице.
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