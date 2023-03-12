Проводится операция против шпионской сети Ирана в Азербайджане

В Азербайджане продолжаются операции, связанные с разоблачением иранских шпионских сетей.

Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, в результате проведенной правоохранительными органами операции была раскрыта еще одна сеть и задержаны несколько человек.

В настоящее время операция продолжается.