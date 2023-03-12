https://news.day.az/politics/1545989.html Проводится операция против шпионской сети Ирана в Азербайджане - Есть задержанные
Проводится операция против шпионской сети Ирана в Азербайджане - Есть задержанные
В Азербайджане продолжаются операции, связанные с разоблачением иранских шпионских сетей.
Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, в результате проведенной правоохранительными органами операции была раскрыта еще одна сеть и задержаны несколько человек.
В настоящее время операция продолжается.
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