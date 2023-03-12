Между Парламентской сетью Движения Неприсоединения и Межпарламентской ассамблеей АСЕАН подписан меморандум о взаимопонимании

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в столицу Королевства Бахрейн Манаму встретилась с генеральным секретарём Межпарламентской ассамблеи АСЕАН Сити Розаймериянти Дато Хаджи Абдул Рахман.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в ходе встречи был отмечен высокий уровень сотрудничества между азербайджанским парламентом и МПА АСЕАН и упомянуто предоставление Милли Меджлису Азербайджана статуса наблюдателя в МПА АСЕАН в прошлом году, а также сказано, что, в то время как обычно парламенты ждут 2-3 года для получения этого статуса, в случае с Азербайджаном соответствующее обращение нашей страны было одобрено незамедлительно.

Сахиба Гафарова заметила, говоря как председатель Парламентской сети Движения Неприсоединения, что Сеть эта заинтересована в налаживании активных связей с межпарламентскими структурами включая и МПА АСЕАН. Говоря о деятельности ПС ДН, лидер Милли Меджлиса отметила широкую поддержку международного сообщества существенным инициативам, с которыми Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил в качестве председателя ДН.

Учреждённая по одной из этих инициатив Парламентская сеть ДН привлекает к себе растущее международное внимание, по словам Гафаровой, рассказавшей собеседнице об учредительном собрании Сети в 2021-м году в Мадриде, о проведённой в Баку первой конференции новой структуры о подготовке к предстоящей завтра в бахрейнской столице её второй конференции. Одновременно ширится сотрудничество Сети с другими межпарламентскими организациями: ПС ДН уже обладает статусом наблюдателя в трёх межпарламентских организациях. Речь идёт об Азиатской Парламентской ассамблее, Парламентском союзе государств-членов Организации Исламского Сотрудничества и Арабском Парламенте.

Генсекретарь Межпарламентской ассамблеи АСЕАН высоко оценила успешное председательство Азербайджана в Парламентской сети Движения Неприсоединения, указав также на широкое международное одобрение шагов, предпринимаемых нашим государством для обеспечения институционального развития Сети.

Далее состоялся обмен мнениями о прочих вопросах, представляющих интерес для обеих сторон, а завершилась эта встреча подписанием меморандума о взаимопонимании между Парламентской сетью Движения Неприсоединения и Межпарламентской ассамблеей АСЕАН.