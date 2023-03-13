Сахиба Гафарова выступила на 146-й ассамблее Межпарламентского Союза

Как мы сообщали, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится в Королевстве Бахрейн с рабочим визитом, целью коего является её участие во 2-й конференции Парламентской сети Движения Неприсоединения и 146-й ассамблее Межпарламентского Союза.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе парламента Азербайджана, глава Милли Меджлиса и руководительница азербайджанской делегации в МПС Сахиба Гафарова выступила на 146-й ассамблее на тему "Содействие мирному сосуществованию и инклюзивному обществу: борьба с нетерпимостью".

Спикер азербайджанского парламента отметила исключительную важность в контексте современных глобальных вызовов той темы, что обсуждается на ассамблее, заметив также, что взаимосвязи и сложность устройства нашего мира говорит о том, что вопрос мирного сосуществования и инклюзивных обществ не может рассматриваться как просто внутренний социальный процесс. Этот вопрос давно вышел за подобные рамки и превратился в фактор глобального значения. К тому же он ещё и тесно связан с нашими надеждами на более устойчивый мир, справедливость, стабильность и устойчивое развитие на глобальном уровне.

Сахиба Гафарова связала рост радикализма, ксенофобии, расизма, исламофобии, дискриминации и ненависти в современном мире с неприятием в прошлом мультикультурализма как идеи, с тем, что некоторые политические лидеры пытались списать её со счетов как провальную. То, что критики мультикультурализма ошибались, мы видим уже из того, что ныне мир стал более разобщённым, нетерпимым и нестабильным.

Лидер Милли Меджлиса поделилась своими мыслями о путях преодоления нетерпимости, достижения мирного сосуществования и инклюзивного общества. По её словам, прежде всего, необходимо рассматривать разнообразие как богатство, а не как противоречие, при этом, предоставляя всем равные права и равные возможности без какой-либо дискриминации. Столь же необходимо поощрять диалог между представителями разных культур, этнических групп и религий: ведь это - основные условия построения демократических, справедливых и мирных обществ.

Перейдя к изложению опыта Азербайджана, одного из общепризнанных мировых центров межкультурного и межрелигиозного диалога, а также мультикультурализма, Гафарова подчеркнула основополагающие факторы этих достижений и заметила, что общество наше руководствуется духовными ценностями, которые формировались веками.

Отметив, что Азербайджан, расположенный на Южном Кавказе, то есть, в месте, где встречаются Восток с Западом, служит домом для различных этнических и религиозных групп, живущих вместе в уважении друг к другу, дружбе и мире, г-жа Гафарова подчеркнула, что культурное разнообразие - это не наша слабость, а, наоборот, наша сила. В Азербайджане рядом расположены различные религиозные и культурные памятники, мечети, церкви и синагоги.

Мультикультурализм - образ жизни нашего народа, но и государственная политика Азербайджана. Помимо сохранения и дальнейшего развития этих ценностей, наше правительство во главе с президентом Ильхамом Алиевым организовывает многочисленные международные мероприятия, продвигающие мультикультурализм, толерантность и межрелигиозный диалог.

Проблема беженцев и вынужденных переселенцев сейчас - одна из основных и вызывающих наибольшую озабоченность. Этот вопрос во многих случаях связан с нарушением мира и безопасности, что Азербайджан очень ясно увидел тогда, когда 20 процентов его международно признанной территории тридцать лет назад были захвачены его соседом - Арменией. В результате политики оккупации и этнических чисток Армении более миллиона азербайджанцев оказались вынужденными переселенцами с наших ранее оккупированных территорий и беженцами из Армении. За годы оккупации Армения уничтожила все наши города и сёла, а ещё Армения подвергла вандализму всё наше историческое, культурное и религиозное наследие в тех районах Азербайджана. То же, что творилось на ранее оккупированных азербайджанских территориях, Армения учинила и над историческим и религиозным богатством западных азербайджанцев, веками проживавших в нынешней Армении. Всё это явилось откровенной демонстрацией нетерпимости и ненависти, испытываемых моноэтническим армянским государством, по словам председателя Милли Меджлиса.

Именно Азербайджан, невзирая на горестные итоги лет оккупации, сразу же после избавления своих земель от захватчиков в 2020-м году поставил во главу угла мирную повестку и выступил с инициативой нормализации азербайджано-армянских отношений, продолжала Гафарова. Она обратила внимание аудитории на то, что упомянутая повестка основывается на пяти принципах международного права. Вопреки всему этому, однако, Армения не только пытается ввести международное сообщество в заблуждение своей дезинформацией, но и не выполняет принятые ею на себя обязательства и незаконным образом продолжает ввозить вооружения и боеприпасы (в том числе, мины) на азербайджанскую территорию и ротируют всё ещё находящийся здесь же свой военный персонал.

Касаясь высказанных ранее на том же съезде спикером парламента Армении мыслей, Сахиба Гафарова расценила их как очередной пример фальсификаций и искажений, осуществляемых Арменией.

Спикер Милли меджлиса выразила сожаление по поводу выступления представителя одной из самых моноэтнических стран мира, известного, сверх того, своим агрессивным, дискриминационным и нетерпимым подходом к таким важным темам, как мирное сосуществование и инклюзивные общества - темам, обсуждаемым на текущей ассамблее.

Спикер армянского парламента перечислил национальные меньшинства, своей страны и привёл якобы предоставленные им права, но, с удивлением заметила Гафарова, вот азербайджанцы были силою и в несколько этапов выселены из нынешней Армении, где они жили столетиями. Последний этап этого изгнания пришёлся на конец 1980-х годов и привёл к устранению с территории этого государства более 300 тысяч азербайджанцев.

Изгнанные из нынешней Армении азербайджанцы имеют право вернуться в свои дома; это право закреплено во Всемирной декларации прав человека и других международных актах, подчеркнула Гафарова. Армения должна создать условия для безопасного и достойного возвращения азербайджанцев в свои дома и обеспечить их индивидуальные и коллективные права после возвращения, сказала она.

Что до бессовестного высказывания представителя Армении в том смысле, что последняя не имеет территориальных претензий ни к одной стране, то Сахиба Гафарова вновь напомнила слушателям, что Армения почти 30 лет удерживала азербайджанские территории в оккупации. С другой стороны, Армения нарушает Трёхстороннее заявление от 10-го ноября 2020-го года, продолжая держать свои вооружённые силы на признанной международно таковой территории Азербайджана.

Как заметила спикер Милли Меджлиса, армянский представитель не постеснялся преднамеренно озвучить ложные, сфабрикованные цифры о количестве проживающих в Карабахе армян. Меж тем, азербайджанское руководство неоднократно заявляло, что около 25 тысяч граждан Азербайджана армянского происхождения получат права, равные правам других наших сограждан, и залогом этому служат хорошо известные мультикультурная и толерантная политика и традиции Азербайджана.

Далее, всецело отвергнув необоснованные заявления спикера парламента Армении о "блокаде" Лачинской дороги, Гафарова сказала, что дорога эта открыта для беспрепятственного проезда всего гражданского и гуманитарного транспорта, что подтверждается и действующими на данной территории международными организациями.

Как подчеркнула Сахиба Гафарова, Азербайджан выполняет взятые на себя обязательства, а ещё остаётся привержен обязательствам по обеспечению прав своих граждан и выполнения их легитимных требований.

Следует заметить, что председатель Милли Меджлиса сегодня также приняла участие в заседании Руководящего совета ассамблеи сегодня, и произнесла на нём речь.