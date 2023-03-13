Инициативы Президента Ильхама Алиева очерчивают контуры нового миропорядка

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Марьяна Ахмедова

Поскольку X Глобальный Бакинский форум подошел к концу, самое время отметить успех этого мероприятия. Создание платформы для обсуждения глобальных вызовов мира, который сейчас предельно разделен и сталкивается с новыми угрозами, стало непростой задачей. В этом контексте Азербайджан выходит на передний план со своими инициативами. Таким образом, благодаря огромным усилиям Президента Ильхама Алиева, за последние десять лет Глобальный Бакинский форум завоевал доверие мировых лидеров, стал местом, где глобальные силы собираются и совместно обсуждают важнейшие вопросы мировой повестки, пытаются найти решения, обмениваются мнениями и опытом друг с другом.

В форуме приняли участие 4 действующих президента, 2 премьер-министра, 6 членов правительств и министров, главы пяти учреждений ООН, 25 бывших президентов, 21 бывший премьер-министр, заместители министров иностранных дел 23 стран, в общей сложности 360 представителей из 61 страны. Очень мало в мире площадок, которые могут похвастаться таким количеством почетных гостей. И с каждым годом количество желающих воспользоваться возможностью и поучаствовать в этом мероприятии только растет.

Обращаясь к участникам в первый день мероприятия, Президент Ильхам Алиев отметил, что программа Форума всеобъемлющая, охватывающая все темы, связанные с Ближним Востоком, Африкой и Западными Балканами, а также вопросы, находящиеся в центре международной повестки.

"Уровень участников и интеллектуальный потенциал Глобального Бакинского форума соответствует уровню ведущих международных конференций. И, конечно, это - отражение очень продуманной и продуктивной деятельности сопредседателей и всего совета", - сказал Президент Ильхам Алиев.

На панельных дискуссиях, организованных последующие три дня, участники обсудили ряд вопросов, угрожающих глобальной безопасности.

Одной из тем, которая широко обсуждалась на форуме, был вопрос поиска мира и стабильности и разрешения конфликтов. Азербайджан смог разрешить 30-летний конфликт в ходе 44-дневной войны и освободил свои земли от армянской оккупации. Это не просто значительное достижение, но и модель эффективной политической стратегии. Сегодня, после второй Карабахской войны, Азербайджан также может служить примером того, как успешно восстанавливаются постконфликтные зоны. В настоящее время Азербайджан реализует крупные инфраструктурные проекты в Карабахе и Восточном Зангезуре. Это привлекает многих партнеров по всему миру. Когда такие компании, как bp, например, одними из первых присоединяются к этому процессу, это означает, что они верят в Азербайджан не просто как в государство, которое смогло достичь мира, но и в страну, которая сможет этот мир сохранить.

Еще одним важным вопросом, который обсуждался участниками форума, была роль энергетических и транспортных коридоров в Евразии. На фоне энергетического кризиса в Европе повысилась роль Азербайджана в разрешении этой проблемы. Как сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к участникам форума, Азербайджан всегда был надежным партнером в этом отношении. Сегодня более 10 европейских стран уже выразили свое намерение получить доступ к азербайджанскому газу. Опять же, в условиях глобального энергетического кризиса, Азербайджан был одной из первых стран, к которым Европейская комиссия обратилась и с кем подписала меморандум об увеличении поставок газа.

Энергетический переход - это вопрос, который участники форума не могли не обсудить. Переход на чистые источники энергии является одним из столпов стратегии Азербайджана на период до 2030 года.

"Хочу проинформировать вас, что после того, как мы провели последний 9-й Глобальный Бакинский форум, Азербайджан подписал контракты и Меморандум о сотрудничестве с несколькими ведущими энергетическими компаниями мира, что обеспечит выработку в Азербайджане 25 ГВт "зеленой" энергии - солнечной и ветровой. Считаю, что это выдающееся достижение, которое превратит Азербайджан в очень важного поставщика и игрока на международном рынке "зеленой" энергии. Мы планируем экспортировать "зеленый" водород. Международная финансовая корпорация уже утвердила окончательную оценку нашего потенциала по выработке ветровой энергии в Каспийском море - он составляет 157 ГВт, не говоря уже о 40 ГВт на суше. Так что это - будущее мировой энергетики, это - будущее Азербайджана. Энергопереход здесь развивается очень быстро", - сказал Президент Ильхам Алиев на Форуме.

Что касается транспортных коридоров, то, в принципе, Азербайджан - лучшее место для обсуждения этого вопроса. Находясь на перекрестке Востока и Запада, Азербайджан является одной из самых выгодных и перспективных стран в этом отношении. Зангезурский коридор, инициатива, которую в настоящее время реализует страна, будет функционировать как энергетический, так и транспортный коридор. Только этот один проект создаст большие возможности для всех игроков региона.

Итак, учитывая все вышесказанное, неудивительно, что Глобальный Бакинский форум приобрел такое влияние среди лидеров мира. Решение стольких вопросов в рамках одного единственного мероприятия говорит о его значимости. Все это еще раз доказывает, что Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева нацелен на верные ориентиры, и инициативы Баку будут учтены в новом мировом порядке.