Иногда Франции следовало бы смотреть в зеркало

Автор: Азер Ахмедбейли

Иногда возникает ощущение, что существует два Европейских Союза. Один - в лице условной Урсулы фон дер Ляйен, лидера Союза, которая говорит о том, что Азербайджан является надежным партнером ЕС, в частности, в сфере энергетики, а другой - опять же, условно, в лице Сената Франции и еще целого сонма французских политиков и представителей ряда других западноевропейских стран, требующих отторгнуть Карабах из состава Азербайджана.

И вот этим вторым под руку попался весьма неплохой повод для нападок на правительство Азербайджана, а именно, недавно принятый в стране закон о СМИ.

Некоторое время назад состоялась встреча группы представителей оппозиционных СМИ Азербайджана, недовольных новым законом, с представителями посольств западных стран в Баку.

На встрече, судя по сообщениям ряда информационных агентств, было принято решение совместно начать международную кампанию острой критики руководства страны, вменяя ему нарушение прав человека - "вечную" тему для критики в любых условиях и обстоятельствах.

Могли ли издания и журналисты, выступающие против ряда положений нового закона, юридически обосновать свои претензии к правительству Азербайджана, неизвестно и уже, по-видимому, не актуально, потому что избран путь конфронтации.

Странно еще и то, что с момента издания закона прошло уже больше года, а публичная критика озвучивается только сейчас.

Но речь не об этом. Во время встречи особую активность в принятии решения о международном давлении на Азербайджан проявил представитель дипкорпуса Франции.

А все ли гладко в вопросах соблюдения прав человека у самой Франции?

Можно привести целый ворох примеров того, насколько французский политический истэблишмент избирателен в вопросах прав человека, но ограничимся одним, но наглядным примером.

Пару лет назад Франция подписала с Египтом контракт на продажу 30 истребителей "Рафаль", несмотря на документально подтвержденные Конгрессом США и всеми международными правозащитными НПО жестокие репрессии против политической оппозиции и СМИ этой арабской страны со стороны властей.

Тем не менее, за некоторое время до этого президент Макрон заявил, что не будет ставить продажу оружия Египту в зависимость от прав человека, ссылаясь при этом на то, что не хочет снижать эффективность борьбы с терроризмом, которую ведут власти этой страны в регионе.

Многие тогда возмутились позицией Франции. К примеру, в Human Rights Watch заявили: "Подписывая мега-оружейный контракт с правительством ас-Сиси, в то время как последнее руководит худшими репрессиями за последние десятилетия в Египте, искоренением правозащитного сообщества в стране и предпринимает чрезвычайно серьезные нарушения под предлогом борьбы с терроризмом, Франция только поощряет эти безжалостные репрессии".

Интересно, что в тот момент, по сообщению Reuters, французское министерство обороны, так же как и МИД этой страны, отказывались от любых комментариев.

Несмотря на заключенный контракт, эта история не имела никаких негативных последствий для правительства Франции.

Лицемерие официального Парижа, прикрывшегося "борьбой с терроризмом", в данном случае, легко объяснимо: сумма этой сделки составила 4,5 миллиарда долларов.

Все это говорит об абсолютной неискренности целого ряда французских политиков, в том числе, самых высокопоставленных. Им будто прошли специальный курс: "если вы занялись большой политикой, то помните, что искренность в отношениях является дурным тоном. Вы можете под маркой демократии и прав человека приклеивать любые ярлыки, или наоборот, закрывать глаза на права человека, если этого требуют интересы Франции, особенно материальные".

Так что французским дипломатам не вредно было бы иногда глядеть в зеркало, обсуждая права человека в других странах.