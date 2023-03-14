Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура представляет интерес для компаний из Германии

Азербайджан рассматривает Германию в качестве ключевого стратегического партнера в Европейском Союзе как для экономического, так и для политического сотрудничества. С немецкой стороны аспект энергетической политики получил новый импульс в результате войны в Украине. Вследствие прекращения импорта ископаемого топлива из России на европейском рынке природного газа образовался вакуум, который необходимо было заполнить новыми и надежными партнерами-поставщиками.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье немецкого политического аналитика, эксперта по геополитике, специализирующегося на Каспийском регионе и Центральной Азии, Урса Ункауфа, опубликованной во влиятельном немецком издании Ostexperte.

Автор статьи напоминает, что Азербайджан уже много лет является одним из важнейших поставщиков нефти в Германию.

"Благодаря новым соглашениям о поставках Азербайджана с Европейским союзом, Баку в настоящее время поставляет природный газ с месторождения Шах-Дениз в Каспийском море через Грузию и Турцию в Грецию, Албанию и Италию через Южный газовый коридор, тем самым внося существенный вклад в обеспечение энергобезопасности Европы. В немецкой промышленности существует широкий консенсус в отношении того, что природный газ как связующая технология представляет собой незаменимый приводной ремень для успешной реализации амбициозных целей энергетического перехода при одновременном поддержании экономических показателей страны. Между тем, экономика Азербайджана опирается на комплексную стратегию диверсификации и целенаправленную направленность на устойчивость и социальную совместимость связанных с ней мер по реформированию", - отмечает немецкий аналитик.

Урс Ункауф считает, что благодаря своему геостратегическому положению, молодому населению с высоким международным уровнем образования и осмотрительной государственной политике, экономика Азербайджана, которая до сих пор была в значительной степени ориентирована на добычу и переработку нефти и газа, имеет многочисленные возможности для наращивания новых мощностей в различных областях.

"Например, сельское хозяйство и туризм: Азербайджан активно участвовал в ведущих международных торговых ярмарках, Международной зеленой неделе (IGW) и Международной туристической бирже (ITB) в январе и марте 2023 года в Берлине. Благодаря низким ценам на энергоносители и сопутствующим расходам на заработную плату, а также наличию хорошо подготовленных специалистов и отличной логистической связи наземным, морским и воздушным транспортом, существуют также прекрасные возможности для размещения промышленных производственных и перерабатывающих компаний для экспорта товаров в Каспийский регион и Южный Кавказ", - пишет немецкий эксперт.

Автор статьи подчеркивает, что ключевым приоритетом для Азербайджана, в том числе в отношениях с Германией в сфере экономики и политики безопасности, является восстановление азербайджанских территорий в Карабахе и Восточном Зангезуре, освобожденных от незаконной оккупации Армении в 2020 году.

"В дополнение к трем международным аэропортам также будут созданы специальные экономические зоны, чтобы мотивировать международных предпринимателей работать на освобожденных территориях. Стратегия "Зеленой зоны" предусматривает, что этот регион будет полностью обеспечен возобновляемыми источниками энергии, а также будет экспортироваться в другие части страны и за границу. Географические условия для солнечной и ветровой энергии, а также для развития производства водорода превосходны. Потенциал возобновляемых источников энергии в Азербайджане составляет около 200 ГВтч, что открывает интересные возможности для немецких компаний", - полагает Урс Ункауф.

Что касается ситуации с безопасностью, как говорится в статье, Азербайджан стремится к мирному решению с Арменией.

"Переговоры активно поддерживаются различными международными игроками - Россией, США и ЕС. Однако пока руководство Армении лишь нерешительно подкрепляет слова премьер-министра Пашиняна действиями, а неоднократные провокации Армении в отношении Азербайджана на международно признанной границе замедляют процесс. Азербайджан гарантирует равные гражданские права и права меньшинств армянам, проживающим в Карабахе, в соответствии со своей государственной конституцией. Первые переговоры между Баку и представителями карабахских армян уже состоялись. Для Азербайджана, в свою очередь, согласно трехстороннему соглашению между Азербайджаном, Арменией и Россией от 10 ноября 2020 года, использование Зангезурского коридора, который должен соединить Нахчыванскую Автономную Республику с остальной частью Азербайджана, имеет центральное значение для регионального развития. Устойчивое решение проблемы стабильности на Южном Кавказе и содействие миру и примирению между Азербайджаном и Арменией также отвечает стратегическим интересам Германии и Европы. Немецкой стороне следовало бы признать, что намерение Азербайджана, который, как было доказано, более привержен продвижению процесса вперед, чем соседняя Армения, направлено на долгосрочное урегулирование этого конфликта в рамках международно признанных границ обеих стран, и что к интересам Баку следует относиться серьезно.