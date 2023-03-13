ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии

По подразделениям ВС Армении, подвергшим обстрелу позиции азербайджанской армии, открыт ответный огонь.

Об этом Day.Az сообщили в Минобороны, комментируя распространенную в армянской прессе информацию об обстреле азербайджанской армией позиций вооруженных сил Армении в направлении Юхары Шорджа Басаркечярского района.

Как отметили в министерстве, и после этого нашими подразделениями будут приняты адекватные ответные меры реагирования.