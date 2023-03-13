https://news.day.az/politics/1546306.html ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - открыт ответный огонь
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - открыт ответный огонь
По подразделениям ВС Армении, подвергшим обстрелу позиции азербайджанской армии, открыт ответный огонь.
Об этом Day.Az сообщили в Минобороны, комментируя распространенную в армянской прессе информацию об обстреле азербайджанской армией позиций вооруженных сил Армении в направлении Юхары Шорджа Басаркечярского района.
Как отметили в министерстве, и после этого нашими подразделениями будут приняты адекватные ответные меры реагирования.
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