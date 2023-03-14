Госдеп США отреагировал на провокацию Ирана на границе с Азербайджаном

Госдепартамент США отреагировал на последнюю провокацию Ирана на границе с Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя последнюю провокацию Ирана на границе с Азербайджаном.

"Что касается Азербайджана и Ирана, то, конечно, Тегеран уже давно является злонамеренным игроком в регионе. Он занимается злонамеренной деятельностью, которая угрожает его соседям как ближним, так и дальним. Поэтому мы с беспокойством наблюдаем за этими типами напряженности. Наш подход заключался в том, чтобы инвестировать в наше взаимодействие с Азербайджаном, с Арменией на Южном Кавказе, чтобы, как мы говорили ранее в совсем другом контексте, создать регион Южного Кавказа, который будет более стабильным, менее подверженным конфликтам, напряжению", - сказал он.

Напомним, что 11 марта 2023 года военный самолет, принадлежащий Исламской Республике Иран, с 09:44 до 10:26 непрерывно совершал полет вдоль азербайджано-иранской государственной границы, с направления Зангиланского района в направлении Билясуварского района, и обратно.