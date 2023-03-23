Армения все глубже погружается в долги

Автор: Мехти Ахмедзаде

Оценки властей Армении по экономическому росту стали еще пессимистичнее. Страна еще больше погружается в бездну долгов. Правительство на заседании в четверг одобрило подписание соглашения с Международным банком реконструкции и развития по привлечению кредита в размере 92,3 миллиона евро для финансирования дефицита бюджета. Средства, как утверждается в армянских СМИ, будут направлены на финансирование дефицита, заложенного в законе о госбюджете на 2023 год.

Главным условием для предоставления бюджетного содействия указаны действия, направленные на "смягчение последствий изменения климата, укрепление равенства и развитие человеческого капитала, повышение эффективности системы правосудия и противодействия коррупции".

Кредит будет предоставляться со сроком погашения на 19 лет с пятилетним льготным периодом по фиксированной процентной ставке (6-месячный EURIBOR) плюс плавающий спред (обновляется Банком ежеквартально). Платежи по обслуживанию кредита должны выполняться раз в полгода - 15 июня и 15 декабря. Погашение основной суммы будет осуществляться с 15 июня 2028 года по 15 июня 2041 года равными долями (3,57% от суммы кредита), а последнее погашение - 15 декабря 2041 года (3,61%), хотя всем понятно, что этот очередной долг Ереван просто не сможет вернуть.

Напомним, что ранее государственный долг Армении увеличился еще на 1,4 миллиарда долларов, быстро приблизившись к 11 миллиардам долларов. По результатам опросов, армяне совсем недовольны повседневной жизнью, ибо жить с каждым днем становится все труднее. Местные эксперты, в свою очередь, бьют тревогу, указывая на всплывающие каждый раз новые цифры.

Местные эксперты по итогам 2022 года отмечают и бьют тревогу, что в Армении был зафиксирован самый высокий уровень безработицы среди стран СНГ, и количество безработного населения в процентном соотношении составило 14,5%. Это официальные данные. Неофициальные цифры безработицы в стране еще выше.

Конца проблемам Армении нет, так как каждый раз порождается какая-то новая, с которой не могут или не хотят справиться власти. Да, хоть что-то пытаются сделать, чтобы стабилизировать экономику, но делается это, мягко говоря, не совсем продуманно - Армения регулярно подает заявки на кредиты и еще больше погружается в яму долгов, не думая о том, что кредиты, вообще-то, надо возвращать. Но возвращать нечем. В начале декабря 2022 года армянское правительство взяло в долг $100 млн долларов и 100 млн евро, чтобы погасить дефицит в госбюджете. Средства предоставили Азиатский банк развития и Французское агентство развития. Судя по итогам сегодняшего заседания, погасить ничего не удалось, а о судьбе денег ничего неизвестно. Скорее всего, пошли на распил, как обычно.

Армянское правительство после стольких ошибок до сих пор не научилось правильно распоряжаться деньгами. Расплачиваться за все это будут будущие поколения и вряд ли они вернут эти деньги. Тут стоит напомнить, что в конце января этого года эксперты заявили, что в результате неэффективного управления государственным долгом в течение многих лет долг на душу населения Республики Армения составил 3 112 долларов, только в 2021 году госдолг на душу населения увеличился на 420,4 млн долларов.

Короче говоря, судя по всем цифрам и безбашенным растратам, экономическая ситуация в Армении продолжит оставаться очень напряженной и имеются все предпосылки для её дальнейшего ухудшения. Это реальность, от которой никуда не деться. Армения уже 30 лет находится в состоянии экономического шока.

Ныне в стране есть много приезжих, в частности, из России, которые принесли с собой хоть какие-то средства для поддержания экономики, но плюсом считать это нельзя, ибо могут произойти катастрофические последствия, если произойдет резкий отток релокантов. Сейчас управление госдолгом осуществляется с учетом текущих экономических показателей. А в случае отъезда релокантов у Армении будет государственный долг, превышающий установленный законом лимит, и она окажется в кризисной ситуации. В таких условиях будет сложно привлечь новые кредиты от международных организаций и других государств.

Таким образом в Армении в ближайшие кварталы ожидается спад в промышленности, строительстве, сфере услуг, да и вообще в чем угодно. Словом, армянской экономике не позавидуешь. Совсем неудивительно, что страна твердо занимает первое место на постсоветском пространстве по проценту граждан, проживающих за чертой бедности. Но винить во всем стоит лишь самих себя.