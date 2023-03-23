Незаконные аресты, насилие полиции и нарушения прав человека в Армении

Автор: Ибрагим Алиев

Установленные Западом двойные стандарты продолжают нарушать элементарные демократические принципы. Международные организации или отдельные личности, занимающиеся агитационно-пропагандистской кампанией западной "демократии", осуществляют свою деятельность несправедливо, необъективно или в корне неправильно. Особенно отчетливо это можно заметить на событий, происходивших в Армении после Второй Карабахской войны. В искусственно созданной на исторических азербайджанских землях стране неспокойная ситуация с акциями протеста продолжается по сей день, причем с ежедневным нарушением прав человека. В частности, это незаконные аресты, применение полицией грубой силы, а также преследование оппонентов власти.

К примеру, все помнят, как после подписания 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления по Карабаху тысячи человек в Армении вышли на улицы, взяв штурмом здания парламента в Ереване. Многочисленные акции протеста продолжались до мая 2021-го года, главным требованием которых было отставка премьер-министра Никола Пашиняна. За этот период было зарегистрировано более 580 случаев ареста с применением грубой силы со стороны полиции.

Силовики, пытавшиеся подавить волну протестов, подвергли физическому насилию и оскорблениям как демонстрантов, так и представителей СМИ. 13 ноября 2020-го года под мостом было найдено тело Гарника Петросяна 1993 г.р. - одного из протестующих, который ранее ворвался в здание парламента. Петросяна нашли метрвым после полицейского допроса.

Об этом всем подробно рассказывается в недавно опубликованном отчете мониторинговой группы правозащитных организаций по фактам нарушения прав и свобод человека в Армении.

В докладе отмечается, что протесты по поводу реализации пунктов трехстороннего заявления начались в Армении и в начале апреля 2022 года после встречи Пашиняна с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе.

"В протестном движении приняли участие представители различных сил внутренней оппозиции, а также родственники погибших и раненых во время Второй Карабахской войны армянских солдат. Демонстрации продолжались до июня в Ереване и других городах с требованием отставки правительства. И в эот раз полиция задержала десятки протестующих, которые прошли маршем и перекрыли дороги в столице Армении. По официальным данным, по состоянию на 6 июня 2022 года, было задержано более 2100 человек. Пострадавшие, в числе которых были и представители СМИ, описывали обращение со стороны полиции, как "жестокое". К примеру, во время митингов на улице Прошяна полиция открыла огонь, применила светошумовые гранаты против протестующих, ранив десятки людей", - подчеркивается в документе со ссылкой на Eurasianet.

Как сообщается в тех же источниках, 1 мая 2022 года тысячи демонстрантов вышли на улицы, устроив акции гражданского неповиновения и шествия. Армяне перекрывали основные магистрали и проводили сидячие забостовки с требованием отставки премьера. 2 мая полиция Еревана задержала не менее 244 человек, многих из которых обвинили в "отказе подчиниться официальным приказам". 3 мая было задержано еще как минимум 70 демонстрантов. В протестах, которые продолжались до середины месяца, применялась сила в отношении политических и общественных деятелей, в том числе и оппозиции. Были арестованы Ишхан Сагателян, Тадевос Аветисян, а Гегама Манукяна силовики вовсе похитили.

И на все это Запад откровенно и нестыдясь закрывает глаза по сей день, но при этом умудряется откопать некие "нарушения" в Азербайджане.

В Азербайджанском государстве всегда соблюдались и соблюдаются права человека, но горький опыт с двойными стандартами, с которым мы постоянно сталкиваемся, говорит о том, что западные круги специально стараются преувеличить любой даже самый незначительный инцидент в спокойном и мирном Азербайджане. Если бы такие события имели место в Баку, западные институты сейчас были бы в очереди на критику и подняли бы истерию, вырывая волосы из своих голов. Тем временем в разваливающейся Армении митинги, аресты, насилие происходят каждый день, но Запад не реагирует, будто все слепы. Не осудили даже то, как в конце апреля 2022-го года кортеж премьер-министра сбил насмерть беременную женщину посреди пустой дороги.

Замашки западных стран обвинять одних и не видеть нарушения других действительно имеют очень странный, не поддающийся логике характер. Вместо того, чтобы осудить Армению на равне с другими странами, министр иностранных дел Арарат Мирзоян приглашается для "обсуждения взаимного сотрудничества". Какое сотрудничество может быть с нищей Арменией? Вопрос риторический, ибо, никакое.

Осуждению не поддаются и преступления РА против азербайджанского народа, азербайджанских территорий. На Ереван не давят, чтобы там оставили свои реваншистские мысли и не торпедировали мирный процесс, который предлагает Азербайджан во благо всего региона.

Удивительно, но против Армении по сей день никогда не применяются санкции. Напротив, европейские чиновники и политики совершают туда поездки, проводят различные акции, наблюдательные миссии. Двойные стандарты в последние несколько десятилетий стали неотъмлемой частью политики стран Запада. Там почему-то бытует мнение, что они выстроили самую гуманистическую систему, когда-либо существовавшую на нашей планете. В систему их ценностей вошли уважение и укрепление прав меньшинств, и это все хорошо, но из-за однобокого подхода часто приводит к эксцессам.

Создателю такой системы обязательно нужен враг. И как, правило, таким врагом становятся развивающиеся страны, проводящие независимую внешнюю политику, которые обвиняют в нарушении прав человека только потому, что нужен повод для оказания политического давления. Двойные стандарты - это оружие, которое применяется западными демократиями против нашей страны широко, откровенно и давно. С момента обретения независимости Азербайджан попал под перекрестный огонь двойственной политики стран "цивилизованного мира", европейских и международных структур.

На Западе то и дело на поводу армянских лоббистских группировок принимаются предвзятые резолюции против Азербайджана, которые не стоят и клочков тех бумаг, на которых они написаны. Ведь эти резолюции по своей сути никогда не отражают реалий, носят заказной характер, так как основаны они на ложных тезисах армянской пропаганды.

В старом свете не любят, что развивающиеся страны, проводят независимую внешнюю и внутреннюю политику, и не желают попадать в чью-либо сферу влияния. Там любят сувать свой нос в чужие дела и притворяться "очагом демократии", но, прежде чем это хотя бы пытаться сделать, необходимо возвратить основополагающие принципы международного права, разработать и ввести в действие механизмы исполнения принятых постановлений, решений или резолюций международных структур. И все эти решения должны соблюдаться всеми членами международного сообщества, вплоть до исключения из международных структур стран, нарушающих эти принципы. А первой в списке этих стран, ввиду множества нарушений прав человека, международного права, преступлений против человечества, должна быть Армения.

Хотя власть Пашиняна позиционирует себя как "демократическая власть", факты, отраженные в отчете, дают основание говорить о том, что в своей практической деятельности они осуществляют управление, далекое от демократии. Международные, правозащитные организации должны быть чуткими к этим бесчеловечным процессам, происходящим в Армении, а также держаться подальше от двойных стандартов, ибо такого нарушения прав человека, как в РА, нет ни в одной стране.