Спецпред ЕС по Южному Кавказу посетит Азербайджан

Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар планирует посетить Азербайджан 3 апреля.

Как сообщили информированные источники Trend, Клаар прибудет для участия в церемонии открытия Евро Клуба в Баку послами европейской молодежи в сотрудничестве с делегацией ЕС в Азербайджане, передает Day.Az.

Напомним, что Тойво Клаар в последний раз был в Азербайджане 5 марта.