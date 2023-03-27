https://news.day.az/politics/1549905.html Спецпред ЕС по Южному Кавказу посетит Азербайджан
Спецпред ЕС по Южному Кавказу посетит Азербайджан
Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар планирует посетить Азербайджан 3 апреля.
Как сообщили информированные источники Trend, Клаар прибудет для участия в церемонии открытия Евро Клуба в Баку послами европейской молодежи в сотрудничестве с делегацией ЕС в Азербайджане, передает Day.Az.
Напомним, что Тойво Клаар в последний раз был в Азербайджане 5 марта.
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