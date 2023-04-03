Наши враги возмущаются? Значит, Азербайджан на правильном пути

Возвращение в Талыш - это знаковое событие не только для Азербайджана. Из этого процесса будут делать выводы все интересанты. И наши враги, и наши недоброжелатели на юге и на севере. Освобожденные земли преображаются день ото дня, а наша армия медленно, но верно решает оставшиеся нерешенными после войны задачи. Мы спокойно, без резких движений делаем свое дело и идем к намеченной цели.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, член Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, президент Азербайджанского Общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

Мы возвращаемся на свои земли, возвращаем туда жизнь. Азербайджанцы будут жить на своих землях, как говорил Президент Ильхам Алиев, вечно. Повторения того, что пришлось пережить нашему народу до 44-дневной войны, не будет. Мы больше не позволим никому аннексировать наши территории и делаем все необходимое для того, чтобы быть сильными. Мы категорически не собираемся никому навязывать свою волю, не намерены совершать агрессию против соседей, не претендуем ни на чьи земли. Но мы требуем, чтобы и соседи относились к нам с таким же уважением. Мы - суверенная страна и имеем полное право обеспечить свою территориальную целостность любыми путями. И мы будем в рамках конституции и законов Азербайджана, в рамках международных норм защищать это свое право.

Недавно в селе Талыш Тертерского района прозвенел первый за последние тридцать лет школьный звонок. Это символ возврата к нормальной жизни, возвращения азербайджанцев на свои родные земли. Сегодняшние школьники Талыша окончат школу, вырастут, построят семьи и будут рассказывать об этом дне своим детям и внукам. Это исторический процесс, очень важный для нашей страны. Мы четко осознаем, насколько большой и трудный путь прошли, чтобы увидеть этот светлый день. Не ошибусь, если скажу, что каждый факт возвращения азербайджанцев на свои земли - это большой праздник для всего нашего народа.

Возвращение в Талыш - это знаковое событие не только для Азербайджана. Из этого процесса будут делать выводы все интересанты. И наши враги, и наши недоброжелатели на юге и на севере. Мы свой путь наметили - это развитие, мирное сосуществование, добрососедские отношения. Мы готовы сотрудничать, мы конструктивны и будем разговаривать с теми, кто готов жить в мире. Кто же не готов к этому, это их проблемы. С выбранного пути нас никто не свернет.

Руководство страны осуществляет последовательную, системную работу во всех областях - политической, экономической, дипломатической, военной. Азербайджан - это страна, где работают системные взаимоотношения. Ничто не происходит спонтанно. Все делается с точки зрения программной философии. Мы помним, что многие в мире прежде относились скептически к возможности осуществления программы Великого возвращения. Но знаете, в чем уникальность нашей страны? Все, что говорим, мы выполняем. И не перестаем этим удивлять мировое сообщество. Мировое сообщество и международные структуры уже четко знают характер нашего Президента - если он сказал о чем-то, значит, это будет осуществлено. Директивы главы государства исполняются на самом высоком уровне.

Даже не знаю, как назвать возмущение армян возвращением азербайджанцев на свои земли. Знаете, в азербайджанском языке есть для таких случаев очень емкое слово - хаясыз. В переводе на русский язык - бесстыжий, наглый. Перевод не передает всех нюансов, но вполне выражает суть поведения наших соседей. Большая наглость и бесстыдство с их стороны возмущаться возвращению бывших вынужденных переселенцев в восстанавливаемые после армянского вандализма районы и еще требовать в обмен на это что-то для себя. Тридцать лет люди жили в трудных условиях вдали от родных очагов, не могли посещать могилы родных и близких. Заявления, делающиеся из Еревана и Ханкенди, это наглость, присущая армянским националистам. Они еще смеют ссылаться на Трехстороннее заявление от 10 ноября и чего-то там от нас требовать. Оккупировав и незаконно заселив азербайджанские земли, они сегодня нагло требуют пустить их обратно? Я даже не знаю, как это прокомментировать, потому что не нахожу слов.

Расчет тут делается армянами на мировое сообщество и международные организации, которые давно превратились в "клубы по интересам". Международное сообщество создало песочные замки под названием ООН, Европарламент и так далее, красивые и прочные только снаружи, а внутри... ткни пальцем и все рассыплется.

Армяне считают, что они очень хитрые. Но они забывают, что зато мы очень мудрые. Дело не только в количестве талантливых людей и знаменитостей. Дело еще и в политической мудрости, скрепляющей народ в единое целое и поддерживающей конструкцию государства. Я горжусь своим народом и своей страной. Международные же организации должны сделать выводы. То же управление по делам беженцев ООН. Эта структура не включилась в процесс, хотя в Трехстороннем заявлении есть пункт о возвращении на освобожденные земли при ее участии.

Я думаю, что мы уже адаптировались к таким несправедливостям, получили иммунитет. К счастью, уже и само мировое сообщество не воспринимает всерьез все эти резолюции и декларации. Однако со временем появляются новые инструменты поиска крайнего и демонстрации, что тот или иной народ, та или иная страна не правы. Это получилось в Ираке, Ливии, сейчас этот инструмент пытаются применить к Азербайджану, но тут, думаю, у них ничего не выйдет. Потому что у нас есть мудрый лидер. Уверен, что он сделает все, чтобы Азербайджан решил все свои задачи. Если мы, спустя тридцать лет, возвратили свои оккупированные земли, несмотря на то, какой огромной поддержкой пользуется Армения, не стоит сомневаться, что будут достигнуты и все другие цели. Все будет отлично.

Армянская сторона сегодня в панике и ужасе от последовательности действий Азербайджана. Освобожденные земли действительно преображаются день ото дня, а наша армия медленно, но верно решает оставшиеся нерешенными после войны задачи. Мы спокойно, без резких движений делаем свое дело и идем к намеченной цели.

Я видел разрушенные Агдам, Физули, другие наши освобожденные районы. Я видел, что сотворили оккупанты с нашими городами и селами, с нашей землей. Она была похожа на тяжелого больного, находящегося в коме. Она была мертвенно бледна, стояла в руинах, серая и безжизненная. После того, как мы вступили на освобожденные земли, они начали оживать, словно радовались нашему возвращению, ждали нас, истинных хозяев. Мне даже кажется, что, стоя на освобожденной земле, я это почувствовал.

Азербайджан исполняет все то, что наметил, наш Президент не бросает слов на ветер. А чего добились армяне? Они тридцать лет говорили о миацуме, о "великой Армении", разрушали все, что попадалось на их пути. Они показали свою "культуру", показали "верховенство" своей нации, весь мир увидел последствия зла, сотворенного армянскими варварами, и понял цену армянским мифам. Благодаря Азербайджану они постепенно теряют те инструменты, которыми пытались внушить миру надуманный образ армянства, и это приводит их в ужас. Грамотной политикой Баку добился того, что стереотипы, создававшиеся армянством десятилетиями, один за другим перестают работать. Во время 44-дневной войны Азербайджан разбил головы железным кулаком не только армянской армии, но и всем тем, кто поддерживал Армению в ее оккупационной политике и претензиях на наши земли.

Самое страшное для армян то, что мы последовательны во всех своих действиях. Ни одного шага назад, только вперед. Никаких ошибок - мы не имеем права ошибаться, потому что нам ошибки мир не прощает. Многоликость мирового сообщества - это реальность. И в этом несправедливом мире мы, несмотря ни на что, уверенно идем к своей цели и делаем то, что должны сделать. Мы верим нашему Президенту Ильхаму Алиеву, полностью доверяем ему. Его ум, его политическая мудрость и дальновидность обязательно приведут Азербайджан в прекрасное будущее. Фундамент этого будущего был заложен общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и сегодня ту же политику продолжает на высоком уровне Президент Ильхам Алиев. Политическая преемственность - это фактор, которым мы должны гордиться.

Да, все это не нравится нашим врагам, но я только рад этому. Если наши враги огорчаются, значит, мы на правильном пути.

Лейла Таривердиева