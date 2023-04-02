Указ Президента Ильхама Алиева открывает новую страницу развития азербайджанской прессы

Автор: Абдул Керимханов,

Главный редактор Day.Az

Указ Президента Ильхама Алиева об освобождении СМИ и других субъектов медиа от налога на прибыль, а также подоходного и упрощенного налогов, открывает новую страницу развития азербайджанской прессы. Благодаря заботе и вниманию, оказываемым главой государства и Первой леди Мехрибан Алиевой, отечественная журналистика продолжает развиваться, становясь актуальнее и конкурентоспособнее. Как результат, сегодня наши СМИ стремительно интегрируются в мировое информационное пространство, отстаивая интересы государства и народа, донося до мира правду об Азербайджане и происходящем в нашем регионе.

Современная азербайджанская журналистика профессиональна, свободна, обеспечена передовой материально-технической базой. Азербайджанское государство оказывает отечественным СМИ беспрецедентную поддержку, стоит на страже их прав и обеспечивает социальную защиту. А освобождение медиа от налогов позволит еще больше укрепить национальные медиа, сделать их устойчивее и обеспечить фундамент для выхода азербайджанских СМИ на качественно новый уровень профессионального развития.

Указ главы государства открывает широкое поле возможностей, от которых выиграют и журналисты, и редакции, и конечно же, широкая читательская аудитория как внутри нашей страны, так и далеко за ее пределами. Кроме того, отечественные медиаструктуры смогут еще активнее и эффективнее противостоять антиазербайджанским силам в международном информационном поле, отстаивая интересы нашей страны.

Победа в 44-дневной Второй карабахской войне под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева не только создала в регионе новые реалии, но и показала, насколько сломлено армянское лобби, которое было известно своим широким манипулированием средствами массовой информации.

Азербайджанские СМИ последовательно ведут работу по разоблачению армянских фейков и дезинформации в отношении нашей страны, доводят до мировой аудитории правду о происходящем в регионе. Теперь возможности азербайджанских медиа в этом направлении станут еще шире.

Коллектив медиа-компании "Day.Az" выражает глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой за оказываемое ими внимание к проблемам отечественных СМИ, вклад в развитие национальной прессы и проявляемую заботу.