Баку обратился к международному сообществу в связи с минным террором Армении

Международное сообщество должно выразить озабоченность по поводу минной угрозы со стороны Армении.

Об этом говорится в сообщении на странице МИД Азербайджана в Twitter, передает Day.Az.

"Наземные мины, установленные Арменией, продолжают убивать и калечить азербайджанцев. Сегодня в результате взрыва мины погиб военнослужащий. С момента окончания войны 2020 года жертвами стали 288 азербайджанцев, в том числе 50 погибших",- говорится в сообщении.

Отметим, что 2 апреля на мине подорвался рядовой Нифталиев Новруз Эльдениз оглы, военнослужащий одной из дивизий азербайджанской армии, дислоцированной на освобожденной территории Тертерского района.