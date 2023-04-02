Начало великих побед: 7 лет с момента разгрома Армении в апрельской войне

Автор: Акпер Гасанов

До того, как советскими войсками и войсками их союзников был взят Берлин, до водружения флага СССР над Рейхстагом и до суицида Адольфа Гитлера в мае 1945 года, были годы кровавых сражений, жестоких битв. Переломной, по мнению многих историков, была Сталинградская битва, которая была самым кровопролитным сражением в мировой истории. У этого города на Волге против немецкой группы армий "Б" и их союзников было выставлено семь советских армий (плюс 8-я воздушная армия и Волжская флотилия).

После сражения Сталин сказал: "Сталинград стал закатом немецко-фашистской армии". После этого побоища немцы уже никогда не могли оправиться. Он оказался прав. Просто в феврале 1943 года, не говоря уже об июле 1942 года, мало кто мог поверить в то, что конец той ужасающей войны случится уже в мае 1945 года и он будет таким разгромным для гитлеровской Германии.

Вспомнил я обо всем этом потому, что сегодня исполнилось 7 лет с того самого момента, как азербайджанская армия начала разгром армянских оккупационных войск. Да, речь идет о четырехдневной войне, что имела место в апреле 2016 года. Начала ее, как обычно бывало, именно армянская сторона, свято верившая в то, что ей всегда и все будет сходить с рук.

В ночь с первого на второе апреля 2016 года и в течение дня все приграничные позиции и населенные пункты Азербайджана подвергались интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. В результате артиллерийского обстрела населенных пунктов Азербайджана, расположенных вблизи линии противостояния, погибли шесть гражданских лиц, среди которых двое детей младше 16 лет, 26 человек были тяжело ранены.

В результате атак также был нанесен серьезный ущерб многочисленной общественной и частной собственности, в том числе гражданской инфраструктуре. Были разрушены 232 частных жилых дома, 99 электрических столбов, три электрических подстанции, километры водопроводных и газовых труб. Вооруженные силы Армении нанесли удары управляемыми ракетами по социальным учреждениям, включая школы, больницы и места поклонения. В одну из мечетей артиллерийские снаряды крупного калибра попали во время богослужения.

Естественно, что такие действия врага не могли остаться без ответа. В итоге, командованием Вооруженных сил Азербайджана было принято решение о принятии неотложных мер в направлениях Агдере-Тертер-Агдам и Ходжавенд-Физули. В результате в ходе четырехдневных боев подразделения Вооруженных сил Азербайджана освободили высоты в районе села Талыш, а также пункт Сейсулан, которые могли представлять угрозу для Геранбойского района и города Нафталан.

Была взята под контроль стратегическая высота Леле Тепе, расположенная в направлении Физулинского района и позволяющая контролировать обширную территорию. Также в результате апрельских боев Вооруженные силы Азербайджана обеспечили контроль над дорогами в направлении Агдере-Мадагиз. В боях были уничтожены принадлежащие армянам 30 танков, до 15 артустановок и укрепленных инженерных сооружений, уничтожены 320, ранены более 500 военнослужащих врага.

Вот так, мощно и отрезвляюще, осадили армянских оккупантов 7 лет назад. И я прекрасно помню, каким шокирующим был эффект от этой нашей блестящей победы. В Армении тогда, впервые за долгие десятилетия, поняли, что время работает не на них. Именно тогда Серж Саргсян и Сейран Оганян, на тот момент президент и министр обороны, верещали о том, что это поражение было... "победой" армянской армии. Они понимали все губительные для себя последствия того разгрома.

Они, в душе поняли, что следующие войны с Азербайджаном закончатся нашими победами. Причем, более разгромным. И тогда спросят, в том числе и с них, которые десятилетиями врали своему народу про "непобедимость" армянской армии и "непроходимость" так называемой "линии Оганяна". Так и произошло в конечном итоге. Азербайджанская армия нанесла оккупантам мощнейшее поражение в ходе 44-дневной войныы. Были освобождены практически все наши территории, флаг Азербайджана реет над великой Шушой.

Безусловно, вопросом времени является то, когда он взовьется и над Ханкенди. Безусловно и то, что это станет концом нынешней армянской власти во главе с Николом Пашиняном. Но это уже будет другая история. А пока, мы все вспоминаем о том, когда и где начался процесс принуждения врага к миру, когда и где были написаны первые страницы славных побед азербайджанской армии, когда и где начался процесс возвращения наших земель. Вспоминаем с глубоким почтением к памяти всех наших шехидов и с благодарностью к Президенту и Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву, который знает, что, когда и как нужно делать.