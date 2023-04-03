В Лачине обнаружены мины

В Лачинском районе обнаружены мины.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, три противотанковые мины, обнаруженные в селе Хочаз Лачинского района, были переданы по назначению сотрудниками районного отдела полиции.

В ходе дополнительного осмотра прилегающей территории никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.