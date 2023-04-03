https://news.day.az/politics/1551905.html В Лачине обнаружены мины - ВИДЕО
В Лачине обнаружены мины - ВИДЕО
В Лачинском районе обнаружены мины.
Как сообщили в понедельник Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, три противотанковые мины, обнаруженные в селе Хочаз Лачинского района, были переданы по назначению сотрудниками районного отдела полиции.
В ходе дополнительного осмотра прилегающей территории никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.
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