Задержаны 6 человек по факту покушения на депутата Фазиля Мустафу

По факту покушения на депутата Фазиля Мустафу задержаны 6 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, ведется расследование в отношении других лиц.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.