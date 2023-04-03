https://news.day.az/politics/1551964.html Задержаны 6 человек по факту покушения на депутата Фазиля Мустафу
Задержаны 6 человек по факту покушения на депутата Фазиля Мустафу
По факту покушения на депутата Фазиля Мустафу задержаны 6 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, ведется расследование в отношении других лиц.
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