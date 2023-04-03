Установлен организатор нападения на Фазиля Мустафу

Установлены личности задержанных в связи с нападением на Фазиля Мустафу.

Как передает Day.Az, вчера были задержаны Сарыджанов Азер Кямран оглу, Аскеров Эльшад Тофиг оглу и Ширинов Сабухи Велияддин оглу.

По предварительной информации, организатором нападения является Сарыджанов Азер Камран оглу.

В депутата стрелял Ширинов Сабухи Валиятдин оглу.

Сообщается, что фигуранты расследования неоднократно бывали в Иране. Азер Сарыджанов известен как "Хаджи Азер", его выступления публиковались на YouTube.

Отметим, в связи с терактом против Фазиля Мустафы задержаны 6 человек.

28 марта 2023 года в 21:51 на улице Бабека в поселке Забрат-1 Сабунчинского района столицы возле дома депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Мустафы Фазиля Газанфар оглу был совершен террористический акт с применением автомата "Калашников". В результате теракта Фазиль Мустафа получил огнестрельное ранение, которое пробило ему правый плечевой пояс и нижнюю треть правого бедра.



В связи с этим в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности Азербайджана было возбуждено уголовное дело по ст. 277 (покушение на жизнь государственного деятеля или общественного деятеля с целью прекращения его служебной или политической деятельности или мести за эту деятельность) и ст. 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц, ранее вступивших в сговор) УК Азербайджана.