Кандидатура Инама Каримова выдвинута на пост председателя Верховного суда

Кандидатура министра сельского хозяйства Азербайджана Инама Каримова выдвинута на пост председателя Верховного суда.

Как передает Day.Az, этот вопрос обсуждался на состоявшемся сегодня заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правовой политике и государственному строительству.

После обсуждений вопрос был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.