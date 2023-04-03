https://news.day.az/politics/1551992.html Кандидатура Инама Каримова выдвинута на пост председателя Верховного суда
Кандидатура Инама Каримова выдвинута на пост председателя Верховного суда
Кандидатура министра сельского хозяйства Азербайджана Инама Каримова выдвинута на пост председателя Верховного суда.
Как передает Day.Az, этот вопрос обсуждался на состоявшемся сегодня заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правовой политике и государственному строительству.
После обсуждений вопрос был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре