Ален Симонян вляпался в очередной скандал

Спикер парламента Армении Ален Симонян, который известен тем, что вечно попадает в неловкие и скандальные ситуации, оплевал человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел в центре Еревана.

Некий Карен Мкртчян встретил Симоняна вместе с телохранителями в районе Каскада и назвал его "предателем". Спикер армянского парламента в ответ на выкрик приказал своим охранникам схватить Мкртчяна, потом обругал его и в плюнул ему в лицо.

О вопиющем инциденте пострадавший рассказал в эфире на Facebook.

Затем Мкртчян был доставлен в отдел полиции, где был отпущен после уточнения личности.

Позже Симонян прокомментировал случившееся. Он, в частности, отметил, что участник инцидента "не в первый раз озвучивает оскорбление".

"В первый раз, примерно месяц назад, я [его] проигнорировал. Но во второй раз, естественно, я противопоставил его свободе слова и оскорблению свое мнение о нем, свою свободу. Зарубите себе на носу, что ваша наглость не останется без ответа, на оскорбление законных властей Армении будет законный ответ", - заявил Симонян.

Такие вот ныне отношения в Армении между властью и гражданами.

Это третий по счету инцидент с плевком, в котором замешан Симонян. В конце июля прошлого года он плюнул в лицо женщине, которая вылила на него бокал вина. Председатель армянского парламента тогда тоже гулял на территории Каскада в сопровождении телохранителей.

В мае того же года мама Симоняна Марина Ованисян оплевала протестующих, находившихся под ее балконом.