Резкий скачок Азербайджана в Глобальном рейтинге "мягкой силы"

Азербайджан поднялся на 20 позиций по уровню влиятельности в Глобальном рейтинге "мягкой силы" 2023 года.

Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на Global Soft Power Index 2023.

Азербайджан поднялся на 20 позиций в рейтинге, заняв 57 место из 121 в общем итоге, а среди государств Европы страна расположилась на 29 месте.

США, Великобритания и Германия заняли первые три места индекса. Среди стран Азии лидером Глобального рейтинга "мягкой силы" признана Япония (4 место в общем рейтинге), среди стран латинской Америки - Бразилия (31 место), а Объединенные Арабские Эмираты поднялись на 10-ю строчку (самая высокая позиция на Ближнем Востоке и в Северной Африке).

Отметим, что глобальный индекс "мягкой силы" включает в себя широкий спектр показателей, которые в совокупности дают сбалансированную и целостную оценку присутствия, репутации и влияния стран на мировой арене. К ним относятся: известность, репутация, влияние, показатели по 8 основным критериям "мягкой силы" (бизнес и торговля, управление, международные отношения, культура и наследие, СМИ и коммуникации, образование и наука, люди и ценности, устойчивое будущее).

Глобальный рейтинг "мягкой силы", который составляет консалтинговая компания в сфере оценки брендов Brand Finance, формируется на основе опроса не менее 100 тысяч респондентов из 121 государства.