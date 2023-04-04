Капризы и выкрутасы армянам больше не помогут

Автор: Тофик Аббасов, политический обозреватель

Недавно прочитал в каком-то армянском СМИ о том, что армяне жалуются ЮНЕСКО на то, что азербайджанцы ищут следы своей культуры на территории Армении. Сказать, что за этой информацией кроется огромный массив лицемерия, фальши и лжи, ничего не сказать. Дело в том, что на самом деле все, в том числе армянская сторона, прекрасно понимают, что азербайджанцы всегда населяли территорию нынешней Республики Армения. 70 процентов этой страны исторически были населены азербайджанцами, являвшимися коренным населением этих территорий. С тех пор, как была создана Армения, армянские идеологи, националисты, пропагандисты начали работу по "очищению" выделенных под этот проект территорий от настоящих насельников, чтобы впоследствии обозначить их "исконно армянскими".

Последняя волна пришлась на конец 80-х годов прошлого века. Армяне утверждают, что изгнание азербайджанцев началось в 1988, якобы после сумгайыских событий. Но это неправда. События начались еще в 1986 году, когда из южных районов тогда еще Армянской ССР началось системное вытеснение азербайджанского населения. Азербайджанцам начали создавать невыносимые для проживания условия, их окружали угрозами и провокациями. Доходило до того, что в магазинах перестали обслуживать покупателей-азербайджанцев. Позднее, когда клинический идиот и социопат Зорий Балаян и ему подобные подняли антиазербайджанскую волну, начались системные гонения. Многие азербайджанцы, поняв, чем все закончится, еще за два года до конфликта начали перебираться в Азербайджанскую ССР.

И сейчас, когда армяне разводят демагогию о том, что на территории Республики Армения, мол, нет и не может быть следов азербайджанской культуры, это, конечно, ложь и провокация. Азербайджан уже проинформировал и ЮНЕСКО, и другие международные структуры, которые занимаются такими вопросами, что на территории нынешней Армении имелось богатое культурное наследие азербайджанского народа, которое было армянами уничтожено. Так же, как это было сделано ими в период оккупации азербайджанских территорий с целью обнулить историческую принадлежность этих земель азербайджанцам и заявить затем, что никакого отношения они к нашему народу не имеют. Это большая авантюра, которая очень легко опровергается нашими учеными и источниками.

Напомню, что два года назад с участием академических кругов, Бакинского международного центра мультикультурализма вышла книга "Ономастика истины". Недавно она была презентована на английском языке, готовится ее русскоязычный вариант. В книге дается разъяснение нескольких тысяч исторических названий сел, городов, водоемов, гор, возвышенностей и так далее на территории Армении. Все эти топонимы, гидронемы и др. имеют исключительно тюркское происхождение и указывают на то, где жили азербайджанцы и как на самом деле должны называться села, горы и реки на территории нынешней Армении.

Вопрос возвращения азербайджанских беженцев на свои земли в Армении должен стоять ребром. И речь должна идти не только о возвращении в Армению, но и в Ханкенди, Дашалты и другие населенные пункты Карабахского региона, откуда азербайджанцы были изгнаны в годы Первой карабахской войны. Этнические чистки против азербайджанцев развернулись в двух плоскостях. С одной стороны - изгнание наших соотечественников из Армянской ССР в конце 80-х, с другой - с территории бывшей НКАО.

Этот вопрос обязательно должен быть внесен в международную повестку на таком уровне, чтобы он нашел комплексное решение. Если армяне сейчас вопят, что должны вернуться в Гадрут, то почему азербайджанцы, которые родились в Ханкенди, не должны возвращаться в свой родной город и 12 располагавшихся рядом с ним азербайджанских в прошлом сел? Принцип паритета должен неукоснительно сохраняться. Никаких сновок, никаких "но" быть не должно, потому что это чревато. Армения и армянская община, проживающая в Карабахском регионе Азербайджана, должны отдать себе отчет в том, что отныне никаких послаблений для их капризов не будет. Они привыкли, что им прощаются их "маленькие слабости", их капризы и выкрутасы, их авантюрные номера, однако теперь будут подниматься проблемы тех людей, права которых были реально ущемлены. В первую очередь, были ущемлены права азербайджанцев, которых перед взором мирового сообщества превратили в изгоев. Около миллиона человек лишились родных очагов в виду гонений и военных действий, развязанных Арменией против Азербайджана после восстановления нашей страной своей независимости.

Думаю, Азербайджан обладает всеми возможностями, чтобы поставить эти вопросы перед международными организациями и добиваться их имплементации. Иного быть не может. Сотни тысяч людей, проживающих в Азербайджане сегодня, родились и жили в Армении, а потом в результате всплеска армянской агрессии, дикого, варварского национализма и реваншизма лишились всего. Они оставили на родине предков добротные дома, могилы родных и близких, все имущество. В одночасье армяне стали хозяевами того, к чему никогда никакого отношения не имели.

Должны быть восстановлены все права и ожидания азербайджанцев. Если армяне хотят возвращать своих так называемых беженцев в Гадрут, пусть будут добры создать условия для возвращения и азербайджанцев на свои земли. Только после этого можно будет о чем-то разговаривать. Если же армянская сторона снова будет наглеть, переоценивать свои возможности и какие-то "особые" права, Азербайджану есть, чем им ответить и как усмирить.