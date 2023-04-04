В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья Первого заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Эльнура Энвероглы​ об антиазербайджанской миссии ряда западных финансовых институтов.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

Азербайджан с момента обретения независимости в начале 1990-х годов, основываясь на демократических принципах, всегда поддерживал деятельность иностранных политических институтов, финансовых фондов и правозащитных организаций в стране.

Помимо того, что большинство этих организаций принадлежат США и Европе, некоторые из них продолжают действовать в стране.

Однако после победы Азербайджана во Второй карабахской войне в 2020 году благодаря прекращению армянской оккупации антигосударственная деятельность таких политических институтов стала становиться более очевидной.

Опыт показал, что подобные организации, в первую очередь USAID, аффилированные с правительством США, а также якобы независимые, стремятся вмешиваться в политические процессы, запутывать общество, манипулировать общественно-политическими процессами, ослаблять принципы государственности, а не способствовать развитию гражданского общества. Формально эти организации, хотя и сотрудничали с Азербайджаном в определенных направлениях, такие аспекты, как создание лояльных НПО и медиа-организаций, формирование уникальной сети, поддержка антигосударственной деятельности радикальных политических сил, проявлялись в направлении их основной деятельности.

Формирование "пятой колонны", скованной финансовыми кандалами

Позиция западных сил против Азербайджана в азербайджано-армянских отношениях не нуждается в объяснении. Даже вышеупомянутые организации, которые якобы наблюдали за обстановкой в Азербайджане во время оккупации территорий Азербайджана по велению этих сил не проявляли никакой положительной реакции до тех пор, пока конфликты частично не прекратились с началом войны. Напротив, наблюдения показывают, что USAID, NED, Friedrich Nauman, Marshall, IREX и другие подобные институты, действующие в Азербайджане и за рубежом, пытаются сформировать "пятую колонну" внутри Азербайджана и использовать ее как средство давления на политические власти, диктовать свою волю.

Известно, что "цветные революции", происходившие в некоторых постсоветских государствах с начала 2000-х годов, и политические катаклизмы, потрясшие Ближний Восток в более поздний период, происходили при непосредственном участии формируемых Западом сетей. В целях предотвращения такой деятельности, противоречащей национальным интересам, в Азербайджане было предотвращено иностранное финансирование институтов гражданского общества. В то время обычной практикой стало финансирование политических партий через НПО. Движение "Социальные реформы и демократические выборы", Демблок, Общественная палата, т.н. "Нацсовет" и другие подобные институты, основанные радикальной оппозицией, время от времени происходили благодаря поддержке Запада. Однако попытки обеспечить единство оппозиции против власти и сформировать из нее сильную альтернативу не увенчались успехом, народ не принял этот искусственно стимулируемый процесс и его подрывных акторов.

Получение финансирования из тайных источников

За короткое время иностранные силы, ищущие альтернативные пути, начали доставлять деньги через Грузию НПО и политическим партиям, действующим по их заказу в Азербайджане. Таким образом, финансовые ресурсы направлялись в Грузию, а оттуда через представителей некоторых НПО переводились в Азербайджан.

Попытки создать под видом финансовой помощи США условия для нестабильности, переворотов и хаоса продолжаются. После разрушения сетей Запада, затем России и Ирана предпринимаются попытки вновь заполнить освободившееся место западными институтами. Эту деятельность возглавляет USAID и его убежденный проармянский лидер Саманта Пауэр.

Миссия USAID в Азербайджане и за его пределами

USAID создавался как филиал Центрального разведывательного управления США и в настоящее время занимается активным вмешательством во внутренние дела отдельных стран под видом помощи. Неслучайно эта организация выделила 9,5 миллиардов долларов на построение гражданского общества в разных странах в 2023-2025 годах. По некоторым полученным данным, нет никаких сомнений, что эти средства будут направлены на реализацию планов переворотов в различных странах в рамках объявленной недавно "Доктрины демократии".

Нужна ли деятельность таких организаций в развитии Азербайджана...?

Как уже было сказано, USAID действует в стране с 1991 года с момента обретения Азербайджаном независимости. Понятно, что эта организация, официальной миссией которой была поддержка слаборазвитых и нуждающихся стран, действовала в то время в Азербайджане. Однако Азербайджан, председательствующий в Движении неприсоединения, помогает многим странам и способен выполнять функцию донора для многих крупных проектов. Тогда возникает вопрос: зачем нужна деятельность USAID в нашей стране? Не было бы логичнее, если бы организация тратила средства на нуждающиеся страны, такие как Армения, а не на Азербайджан?