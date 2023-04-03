Джейхун Байрамов и спецпредставитель ЕС по Восточному партнерству обсудили сотрудничество

3 апреля 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем Европейской службы внешних связей по вопросам Восточного партнерства Дирком Шубелем.

Как сообщили Day.Az в МИД, на встрече обсуждалась повестка сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС), в том числе текущая ситуация в регионе.