https://news.day.az/politics/1552045.html Злоупотребление миссией ЕС недопустимо - Джейхун Байрамов
Злоупотребление миссией ЕС недопустимо - Джейхун Байрамов
Злоупотребление миссией ЕС недопустимо.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи со специальным представителем Европейской службы внешних связей по вопросам Восточного партнерства Дирком Шубелем.
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