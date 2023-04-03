Злоупотребление миссией ЕС недопустимо.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи со специальным представителем Европейской службы внешних связей по вопросам Восточного партнерства Дирком Шубелем.

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