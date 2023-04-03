Задержаны лица, намеревавшиеся незаконно перейти из Азербайджана в Иран

Задержаны житель Гёйчайского района Пашаев Азер Сефеддин оглу и житель Сальянского района Мурадов Эльнур Манафага оглу, которые 2 апреля в 06:20 пытались нарушить государственную границу в направлении Ирана на служебной территории погранзаставы вблизи села Шахсевен II Бейлаганского района.

Как сообщили Day.Az в Государственной пограничной службе (ГПС), было установлено, что эти лица приехали на автомобиле "Toyota Prius" (99-DC-626), и что на территории находятся еще 4 человека.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемых задержаны водитель транспортного средства, пытавшийся скрыться с места происшествия, житель Джалилабадского района Шахмарлы Агиль Яшылхан оглу и житель Гёйгёльского района Казымов Роял Ровшан оглу.

В 15:45 пограничниками были задержаны житель Гёйгёльского района Аскеров Рафаил Магеррам оглу и житель Тертерского района Азимов Орхан Ильгар оглу.

Задержанные признались в совершенном ими преступлении и сказали, что целью нарушения государственной границы был ввоз наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Оперативно-розыскные мероприятия по факту продолжаются.