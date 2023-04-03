https://news.day.az/politics/1552081.html Состоялось совещание по итогам первой четверти учебного года в воинских частях Азербайджана - ФОТО
Состоялось совещание по итогам первой четверти учебного года в воинских частях Азербайджана - ФОТО
Согласно утвержденному министром обороны плану подготовки, состоялось итоговое совещание по результатам первой четверти учебного года в воинских частях, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
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