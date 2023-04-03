https://news.day.az/politics/1552093.html Два села Шушинского района перешли под контроль Азербайджанской армии - ВИДЕО
Два села Шушинского района перешли под контроль Азербайджанской армии - ВИДЕО
В результате последних операций на Шушинском направлении два села Шушинского района перешли под контроль Азербайджанской Армии.
Как передает Day.Az, в результате операции, проведенной Азербайджанской армией 25 марта, высоты, прилегающие территории, а также села Аллахгулулар и Заманпейеси Шушинского района уже находятся под контролем Азербайджанской армии.
Представляем видео из этих сел:
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