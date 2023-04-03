Закир Гасанов наградил Сельчука Байрактара медалью

3 апреля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с визитом в нашей стране техническим директором турецкой компании "Байкар" Сельчуком Байрактаром.

Об этом сообщили Day.Az в понедельник в министерстве обороны.

Министр обороны поприветствовал гостя, отметив, что рад видеть его в нашей стране.

Подчеркнув, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией строится на отношениях дружбы и братства, Закир Гасанов сказал, что эти связи все больше развиваются и укрепляются. Было особо отмечено, что дружба руководителей стран играет важную роль в развитии связей между двумя государствами.

Поблагодарив за теплый прием и гостеприимство, Сельчук Байрактар выразил удовлетворение визитом в страну и отметил, что такие встречи имеют важное значение с точки зрения расширения взаимного сотрудничества.

На встрече было обсуждено текущее состояние и перспективы развития военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

В заключение министр обороны наградил Сельчука Байрактара медалью "За заслуги в области военного сотрудничества".