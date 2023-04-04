Иранской агентурной сети в Азербайджане пора окончательно свернуть шею

Автор: Ибрагим Алиев

В ночь на 3 апреля в связи с преступлением в отношении депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу МВД, СГБ и Генеральная прокуратура провели совместные оперативно-розыскные мероприятия, в рамках которых были установлены и задержаны лица, совершившие это гнусное, террористическое нападение.

Организатором нападения является Сарыджанов Азер Камран оглу, соучастники - Сарыджанов Азер Кямран оглу, Аскеров Эльшад Тофиг оглу и Ширинов Сабухи Велияддин оглу. Фигуранты расследования неоднократно бывали в Иране. Азер Сарыджанов известен как "Хаджи Азер", его выступления публиковались на YouTube. Среди задержанных Службой государственной безопасности также были Гусейнов Гасан Рамиз оглу, его брат Гусейн, скрывавшийся в Иране и угрожавший убить Фазиля Мустафу, а также Турал Мамедов, которому Гасан Гусейнов организовал отправку денежных средств в обмен на выполнение заданий иранских спецслужб.

Мамедов был арестован в связи с тем, что по заданию иностранных спецслужб вел в Азербайджане тайные видеосъемки по заданным адресам, при аресте при нем было обнаружено специальное устройство, присланное из Ирана, для отслеживания траектории движения объектов в воздушном пространстве. Также следствие выявило, что Гасан Гусейнов - племянник обвиняемого в попытке терроризма и государственной измене и скрывающегося в Иране Искендера Гусейнова.

Характер преступления, личности участников и использованные ими методы ясно показывают, что террор против нашей страны, против Фазиля Мустафы, осуществлялся через сеть, созданную Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Азербайджане.

Все это доказывает еще одно уродливое проявление террористической политики Ирана на государственном уровне против Азербайджана. Напомним, что это уже второй по счету теракт. Перед этим было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Террористический акт, совершенный в дипмиссии, осудили более 100 стран в мире, но Тегеран по прежнему пытается вылезти сухим из воды, так как иранская сторона, что не намерена предпринимать конкретных шагов. Напротив, его пытались оправдать, придумывая сказки, некий семейный конфликт. Местные СМИ режим отправлил взять интервью у преступника.

Тегеран, рассматривающий терроризм как средство борьбы и установивший тесные связи с террористическими организациями в разных странах мира, финансирует некоторые из этих группировок, вооружает их, оказывает им идеологическую и политическую поддержку, стремясь любой ценой ослабить Азербайджан. Укрепление позиций нашей страны в мировой экономике и политике, восходящее развитие его отношений со странами Запада и Израилем, создание новых геополитических реалий на Южном Кавказе и их детерминация, а также признание нашей страны маяком, очень пугают режим мулл.

Иранский режим не придает значения мировому праву. По другому это назвать нельзя. Он отвернулся от международных законов и не обращает на них внимания. Можно с уверенностью сказать, что Иран уподобился, или даже превратился в Армению, которая десятилетиями осуществляет террористическую политику против Азербайджана, и наши граждане стали жертвами этих тяжких преступлений. Сейчас Иран использует те же методы.

Именно по этим причинам работать на Иран, сотрудничать с его спецслужбами и религиозно-идеологическими центрами означает сотрудничать с Арменией, что эквивалентно предательству. В тоже время использование Ираном религии для достижения своих целей, превращение религии в инструмент политики террора также является предательством. Предательством всего того, что означает Ислам.

Терпеть такое незаслуженное отношение к себе Азербайджан, естественно не намерен, поэтому важно, чтобы все члены созданных Ираном в Азербайджане сетей должны быть разоблачены. Эти люди ответят перед законом. Азербайджанский народ не прощает предательства. Никогда не простит...