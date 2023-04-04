Мягкая сила Азербайджана, которую после 44-дневной войны оценил мир

Автор: Лейла Таривердиева

Победа в 44-дневной войне принесла Азербайджану немало дивидендов. По ее итогам были освобождены от тридцатилетней оккупации 20 процентов территории страны и восторжествовала справедливость. Но есть у результатов Второй карабахской войны и важные внешнеполитические последствия. Мы уже говорили о том, что Азербайджан из категории стран малой силы перешел в категорию государств средней силы. Кроме того, демонстрация военной силы помогла миру разглядеть и так называемую мягкую силу, позволяющую нашей стране решать поставленные задачи и укреплять свои позиции на мировой политической и экономической арене. После войны 2020 года не замечать Азербайджан было уже просто невозможно. У многих изменилось отношение к нашей стране, возник интерес, которого прежде не было, и в процессе узнавания республики стерлись сами собой застарелые стереотипы.

В 2021 году впервые наша страна была включена в Глобальный индекс мягкой силы (Global Soft Power Index), ежегодно составляющийся британской консалтинговой компанией Brand Finance. Тогда среди 120 стран ему отвели 72-е место, через год - 77-е. А в рейтинге 2023 года позиции Азербайджана взлетели сразу на 20 пунктов. Теперь он занимает 57-ю строчку среди 121 страны мира. Среди государств Европы же он назван 29-м. Вместе с Грузией, Узбекистаном, Бангладеш и ОАЭ Азербайджан вошел в топ-5 стран, добившихся наибольшего прогресса в индексе по сравнению с 2022 годом.

Сразу скажем, что Армения в индекс не внесена вообще, так что никаких сравнений не будет.

Глобальной индекс "мягкой силы" основан на различных показателях государств с целью вывести их показатели узнаваемости (Familiarity), влияния (Influence) и репутации (Reputation). Эту работу Brand Finance проводит ежегодно по инициативе ООН и сама называет ее "самым всеобъемлющим в мире исследованием восприятия национальных брендов". Рассмотрим каждую из трех категорий в применении к Азербайджану по-отдельности.

Familiarity. Насколько сегодня узнаваема страна, какие относительно нее существуют стереотипы и что о ней знают за рубежом? "Очки" набираются государством в зависимости от ответов на эти вопросы. Наверняка, относительно Азербайджана в мире все еще сохраняются какие-то стереотипы, любовно и скрупулезно создававшиеся нашими недругами на протяжении десятилетий. Однако с каждым годом их становится все меньше. Позитивная узнаваемость страны значительно возросла, о чем можно судить в том числе по рейтингам международных платформ, посвященных туризму и путешествиям.

Как раз на днях известная туристическая платформа Tripadvisor опубликовала список 25 городов мира, туристический интерес к которым прежде был невысок, а в последнее время начал быстро расти. Баку в списке занял 8-е место. Отметим, что список составлялся на основе поисковых запросов и отзывов пользователей сайта за 2022 год. Невозможно не гордиться, видя, какое количество положительных отзывов и высоких оценок оставили Баку побывавшие здесь иностранцы. А до того Азербайджан уже как страна попал в десятку лучших государств мира для отдыха в 2023 году по итогам международной премии Travellers' Choice Awards. Рейтинг составлялся на основе комментариев и отзывов путешественников со всего мира, оставленных на сайте Tripadvisor.

Отметим, что в минувшем году Азербайджан посетили 1 млн. 602,3 тыс. граждан 178 государств мира. Это в два раза больше, чем в предыдущий год. Растущий турпоток означает рост интереса к стране, который благодаря соцсетям возрастает лавинообразно.

influence. Под влиянием в рейтинге мягкой силы подразумевается не угроза силой или лоббистская деятельность, а способность страны влиять на предпочтение и поведение различных субъектов международного права - стран, корпораций, организаций, обществ и частных лиц - за счет своего позитивного имиджа, привлекательности, авторитета и умения строить отношения. Все это как раз о нашей стране.

Мы не хотели сравнивать, но один момент все же обозначим. Как известно, мировое армянство располагает обширной лоббистской сетью и значительными финансовыми возможностями, что позволяет ему оказывать давление на различные организации и политические круги, покупать политиков и резолюции, однако это не придает привлекательности Армении и авторитета ее лидерам. Тем временем Президент Ильхам Алиев, как говорил глава Сербии Александр Вучич, "сегодня самый популярный человек в Европе". Во время визита азербайджанского лидера в Сербию в ноябре прошлого года Вучич сделал очень искреннее заявление, которым, в принципе, все объяснил: "Перемены, происходящие в Европе, невероятны. Обычно они не могли найти для него время, а сейчас уделяют ему все свое время, потому что нуждаются в азербайджанском газе и во всем том, что может предложить Азербайджан, поэтому очень любят его. Но я знаю, что он умный человек, все видит, все понимает, честно говоря, немного завидую ему. Они звонят мне лишь тогда, когда возникает вопрос, связанный с Косово, когда им что-то нужно в связи с Косово, звонят, чтобы угрожать. А Президента Ильхама Алиева любят, потому и звонят ему. Они просят его обо всем. Я действительно рад, что мой большой друг и большой друг Сербии добился успеха и не изменился, он всегда обеспечивал безопасность своей страны, добился уважения к себе, заботится о своей стране и защищает ее интересы. Пусть другие думают о том, изменились они или нет, изменились их подходы и принципы или нет".

Президент Азербайджана действительно сегодня один из самых авторитетных политиков. Этот авторитет заработан не шантажом, подкупами и прочими нечистоплотными методами, а реальными позитивными шагами и личными качествами азербайджанского лидера. Он ведет тонкую дипломатию в интересах своей страны, от которой, как не удивительно, выигрывают многие. Неправы те, кто видят причиной роста влияния Азербайджана лишь логистический и энергетический кризисы, вызванные войной в Украине. Последние геополитические потрясения лишь увеличили значимость нашей страны и заставили обратить на нее большее внимание. Кроме того, неоспоримые успехи Азербайджана в процессе восстановления освобожденных от оккупации территорий, конечно же, тоже не могут не вызывать к себе интереса. Делая невозможное возможным, Баку показывает пример целеустремленности и точного расчета. Все это дополняет имидж Азербайджана, который превратился в стратегического партнера ЕС в обеспечении энергобезопасности, а также в незаменимый транспортно-логистический узел, спасающий от заморозки торгово-экономические связи Европы и Азии. Помножив все это на уже давно сформировавшийся имидж Азербайджана как надежного и честного партнера, получаем картину, которая заставляет задаться вопросом: а не слишком ли низко оценена в рейтинге наша страна?

Что касается Reputation, то все вышесказанное объясняет и этот показатель, определяющий возможности мягкой силы. За годы независимости Азербайджана было достаточно желающих эту репутацию испортить, очернить и уничтожить. Однако правда всегда находит выход. Свою репутацию Азербайджан заработал, что называется, в честном бою - открытостью миру, надежным партнерством и принципиальностью в отстаивании собственных интересов.

P.S. Определение мягкой силы, разработанное Джозефом Наем, предполагает способность того или иного государства влиять на другое государство посредством привлекательности собственного образа или своей силы убеждения. Мягкая сила как понятие противостоит жесткой силе, рост привлекательности актора в концепции мягкой силы противопоставляется силовым или пропагандистским методам, акцент смещается с принуждения к какому-либо решению на добровольность выбора, подчеркивается обоюдная заинтересованность акторов в построении диалога.

Первые 10 мест в индексе этого года заняли США, Великобритания, Германия, Япония, Китай, Франция, Канада, Швейцария, Италия и Объединенные Арабские Эмираты. Из стран региона Россия занимает 13-е место, Турция - 23-е, Украина - 37-е, Грузия - 49-е, Иран - 77-е, Казахстан - 79-е, Туркменистан - 88-е.