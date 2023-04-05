Территории вокруг города Шуша необходимо обезопасить – Фарид Шафиев для Day.Az
Все, что сегодня происходит, происходит на суверенной территории Азербайджана, поэтому Азербайджанская армия имеет полное право производить любые необходимые передвижения. Это то, что необходимо подчеркнуть особо.
Об этом сказал в комментарии Day.Az председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.
Отметим, что Азербайджанская армия в результате последних оперативных действий на шушинском направлении взяла под полный контроль два села Шушинского района Аллахгулулар и Заманпейеси. Распространены видеокадры из этих сел, полностью превращенных в годы армянской оккупации в руины.
По словам эксперта, до сих пор на территории Азербайджана находятся незаконные армянские вооруженные группировки и по нашей земле из Армению и в Армению идет движение армянского военного персонала и вооружений.
"Сложившаяся ситуация показывает необходимость более строгого контроля за движением людей и грузов и азербайджанской территории. И что особенно важно - Шуша является стратегическим объектом особой значимости и азербайджанской стороне необходимо обезопасить территорию вокруг нее от возможности каких-либо провокаций. Вспомним ситуацию, сложившуюся вокруг этого города в 1992 году. Шуша была фактически окружена, отрезана и в конце концов пала. Конечно же, сегодня ситуация совсем иная, однако не стоит исключать возможности провокаций. Поэтому должны приниматься все меры, которые позволят обезопасить нашу культурную столицу и стратегически важный населенный пункт", - сказал Фарид Шафиев.
Лейла Таривердиева
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