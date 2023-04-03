МИД Азербайджана направил Ирану ответную ноту

МИД Азербайджана предъявил иранской стороне ответную ноту.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя сообщение, распространенное со ссылкой на посольство Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике о том, что Иран направил ноту в Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики для принятия соответствующих мер в целях предотвращения антииранских публикаций и статей в азербайджанских СМИ.

"Упомянутая нота Посольства Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике, адресованная Министерству иностранных дел, поступила 3 апреля. В связи с указанным вопросом в тот же день в Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики был вызван посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Сеид Аббас Мусави. Было подчеркнуто, что утверждения в ноте иранской стороны об азербайджанских СМИ не отражают объективности. Иранской стороне была представлена ответная нота, а также перечень ряда антиазербайджанских статей, опубликованных в иранских СМИ", - сказал он.

По словам Гаджизаде, послу Ирана в нашей стране было сказано, что регулярно распространяемая в иранских СМИ оскорбительная, ложная, клеветническая и предвзятая информация об Азербайджанской Республике, ее государственных и правительственных чиновниках, а также неправдивые заявления и выступления видных общественно-политических деятелей Ирана наносят ущерб отношениям между нашими странами и усугубляют недопонимание.

"Вместе с тем, было отмечено, что недопонимание, возникающее в период отношений между нашими странами, постоянно обусловлено односторонним поведением и шагами иранской стороны, что последовательные и доброжелательные шаги азербайджанской стороны не получили должного ответа со стороны Ирана. В ходе встречи была подчеркнута необходимость принятия неотложных мер в целях предотвращения распространения в иранских СМИ ложной и предвзятой информации против Азербайджана", - заключил он.