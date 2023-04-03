https://news.day.az/politics/1552158.html В Совете ООН по правам человека принята резолюция, выдвинутая Азербайджаном
В Совете ООН по правам человека принята резолюция, выдвинутая Азербайджаном
3 апреля 2023 года в рамках 52-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве была единогласно принята выдвинутая Азербайджаном резолюция "Продвижение прав человека и Целей устойчивого развития посредством прозрачного, ответственного и эффективного предоставления государственных услуг", передает в понедельник Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
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