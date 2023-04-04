https://news.day.az/politics/1552237.html Военные пилоты Азербайджана выполняют учебно-тренировочные полеты - ВИДЕО
Военные пилоты Азербайджана выполняют учебно-тренировочные полеты - ВИДЕО
В соответствии с планом подготовки на текущий год авиационные средства ВВС Азербайджана продолжают учебно-тренировочные полеты, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
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