Военные пилоты Азербайджана выполняют учебно-тренировочные полеты

В соответствии с планом подготовки на текущий год авиационные средства ВВС Азербайджана продолжают учебно-тренировочные полеты, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

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