https://news.day.az/politics/1552257.html Армения продолжает минировать освобожденные от оккупации территории Азербайджана
Армения продолжает минировать освобожденные от оккупации территории Азербайджана
Армения продолжает минировать освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в призыве к международной общественности в связи с 4 апреля - Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием Уполномоченного по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабины Алиевой.
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