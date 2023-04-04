Международная общественность не принимает мер в связи с минной угрозой, создаваемой Арменией против Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в призыве к международной общественности в связи с 4 апреля - Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой.

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