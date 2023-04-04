https://news.day.az/politics/1552276.html Армения должна быть привлечена к ответственности за отказ от сотрудничества по разминированию - МИД Азербайджана
Армения должна быть привлечена к ответственности за отказ от сотрудничества по разминированию - МИД Азербайджана
Армения должна быть привлечена к ответственности за отказ от сотрудничества по разминированию.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в Twitter.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре