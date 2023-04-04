Армения должна быть привлечена к ответственности за отказ от сотрудничества по разминированию

Армения должна быть привлечена к ответственности за отказ от сотрудничества по разминированию.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в Twitter.

Новость обновляется