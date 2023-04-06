Какие факторы позволили Азербайджану резко подняться в Глобальном рейтинге "мягкой силы"

Мягкая сила - это убедительный подход к международным отношениям, обычно предполагающий использование экономического или культурного влияния. Однако он включает не только искусство и науку или торговлю, но и такие институты, как средства массовой информации, образование, академические исследования, неправительственные организации и средства массовой информации.

Об этом сказала Day.Az американский аналитик, юрист и правозащитник Ирина Цукерман.

Рейтинговые системы часто избирательны и ориентированы только на страны с глобальным охватом, отметила она. Армения, например, небольшая страна, которая сама по себе не считается особенно влиятельной. Ее влияние и мягкая сила исходят от влиятельных диаспоры и лобби, создававшихся на протяжении десятилетий авторитетными сообществами в разных странах.

"Точно так же Азербайджан был включен в эту рейтинговую систему только после того, как освободил свои территории и смог в полной мере использовать свою землю и все другие ресурсы. Это указывает на важность национального суверенитета, а также на тот факт, что, несмотря на непрерывную информационную войну со стороны армянских доверенных лиц, ничто не заменит факты на местах с точки зрения определения мягкой силы. Быстрый рост в рейтинге указывает на то, что Азербайджан улучшил использование своих институтов и методов взаимодействия со своими партнерами таким образом, что это оказывает измеримое и видимое влияние. Существует также прямая связь между жесткой силой (военной силой) и мягкой силой. Без достаточной жесткой силы, поддерживающей положение страны, никакая культурная или экономическая дипломатия не будет достаточной для отстаивания ее интересов. Одной только информации недостаточно для страны, считающейся влиятельной. В конце концов, именно жесткая сила дала азербайджанским институтам мягкой силы возможность показать себя", - сказала Ирина Цукерман.

Лейла Таривердиева