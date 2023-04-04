https://news.day.az/politics/1552291.html Милли Меджлис осудил вооруженное нападение на депутата Фазиля Мустафу
Милли Меджлис осудил вооруженное нападение на депутата Фазиля Мустафу
Милли Меджлис (парламент Азербайджана) осудил вооруженное нападение на депутата Фазиля Мустафу, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
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