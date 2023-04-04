Милли Меджлис осудил вооруженное нападение на депутата Фазиля Мустафу

Милли Меджлис (парламент Азербайджана) осудил вооруженное нападение на депутата Фазиля Мустафу, сообщает во вторник  Day.Az со ссылкой на Trend.

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