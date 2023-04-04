https://news.day.az/politics/1552312.html Парламент Азербайджана принял заявление о предвзятом отношении Франции к Азербайджану
Парламент Азербайджана принял заявление о предвзятом отношении Франции к Азербайджану
Парламент Азербайджана принял заявление о предвзятом отношении Франции к Азербайджану.
Как сообщает во вторник Day.Az, данный вопрос был включен в повестку дня заседания парламента Азербайджана.
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