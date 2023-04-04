Парламент Азербайджана принял заявление о предвзятом отношении Франции к Азербайджану

Парламент Азербайджана принял заявление о предвзятом отношении Франции к Азербайджану.

Как сообщает во вторник Day.Az, данный вопрос был включен в повестку дня заседания парламента Азербайджана.

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